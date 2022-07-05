"Манчестер Юнайтед" закрив перший перехід літа
Керівництво англійського "Манчестер Юнайтед" оформило перший трансфер після призначення Еріка тен Хага головним тренером. На "Олд Траффорд" переїхав оборонець Тайрелл Маласіа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Нідерландець заради МЮ покинув "Фейєнорд". У структурі роттердамців він виховувався з 9 років. На професіональному рівні дебютував у сезоні 2017/18.
За п'ять сезонів у футболці рідного клубу Маласіа провів 136 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 10 результативних передач. Із "Фейєнордом" оборонець здобув Кубок Нідерландів 2017/18, Суперкубок країни в 2018 році та дійшов до фіналу Ліги конференцій 2021/22.
До англійської Прем'єр-ліги Маласіа переїхав за орієнтовно 15 млн євро. На лівому фланзі оборони він конкуруватиме за місце в складі з англійцями Шоу та Вільямсом, бразильцем Теллесом, іспанцем Фернандесом.
Сезон 2021/22 "Манчестер Юнайтед" завершив на 6-й сходинці АПЛ, а також не зміг поборотися за внутрішні кубки. У Лізі чемпіонів манкуніанці безславно вилетіли від мадридського "Атлетіко" на стадії 1/8 фіналу.
Anyone else in the mood for Malacia?— Manchester United (@ManUtd) July 5, 2022
@T_Malacia#MUFC #WelkomTyrell pic.twitter.com/rdZs3FtMEL
До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.
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