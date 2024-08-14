"Манчестер Юнайтед" солідно затарився в "Баварії"

Англійський "Манчестер Юнайтед" за лічені дні до старту Прем'єр-ліги підсилився двома оборонцями мюнхенської "Баварії" – Нуссаїром Мазрауї та Маттейсом де Лігтом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Марокканець і нідерландець виступатимуть в чемпіонаті Англії. "Червоні дияволи" віддали за них орієнтовно 60 млн євро. Обидва раніше працювали під керівництвом Еріка тен Хага в амстердамському "Аяксі".

Мазрауї підписав із МЮ контракт на 4 роки з опцією продовження ще на сезон. У новій команді він виступатиме під 3-м номером. Натомість де Лігт уклав угоду на 5 років із можливістю пролонгації на один сезон. Він гратиме під 4-м номером.

Мазрауї та де Лігт поповнили список коштовних підписань "Юнайтед" цього літа. Раніше манкуніанці підписали з італійської "Болоньї" нападника Джошуа Зіркзеє (42,5 млн) та оборонця французького "Лілля" Леррі Йоро (62 млн). Найдорожчий трансфер "на вихід" – продаж Мейсона Грінвуда в "Марсель" (26 млн).

МЮ розпочав новий сезон поєдинком проти "Манчестер Сіті" за Суперкубок Англії. Основний час завершився внічию (1:1), а в серії пенальті "червоні дияволи" програли сусідам. На старті АПЛ "Юнайтед" зустрінеться з лондонським "Фулхемом" 16 серпня.