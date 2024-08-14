ua en ru
Ср, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Манчестер Юнайтед" солидно затарился в "Баварии"

Манчестер, Среда 14 августа 2024 10:42
UA EN RU
"Манчестер Юнайтед" солидно затарился в "Баварии" Фото: Маттейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи (в центре) должны усилить линию обороны МЮ (manutd.com)
Автор: Антон Федорцив

Английский "Манчестер Юнайтед" в считанные дни до старта Премьер-лиги усилился двумя защитниками мюнхенской "Баварии" – Нуссаиром Мазрауи и Маттейсом де Лигтом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Марокканец и нидерландец выступят в чемпионате Англии. "Красные дьяволы" отдали за них ориентировочно 60 млн евро. Оба ранее работали под руководством Эрика тен Хага в амстердамском "Аяксе".

Мазрауи подписал с МЮ контракт на 4 года с опцией продления еще на сезон. В новой команде он выступит под 3-м номером. В свою очередь де Лигт заключил соглашение на 5 лет с возможностью пролонгации на один сезон. Он будет играть под 4-м номером.

Мазрауи и де Лигт пополнили список ценных подписей "Юнайтед" этим летом. Ранее манкунианцы подписали с итальянской "Болоньи" нападающего Джошуа Зиркзее (42,5 млн) и защитника французского "Лилля" Лерри Йоро (62 млн). Самый дорогой трансфер "на выход" – продажа Мейсона Гринвуда в "Марсель" (26 млн).

МЮ начал новый сезон поединком против "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии. Основное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти "красные дьяволы" проиграли соседям. На старте АПЛ "Юнайтед" встретится с лондонским "Фулхэмом" 16 августа.

К слову, накануне "Динамо" выбило шотландский "Рейнджерс" в квалификации Лиги чемпионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бавария Манчестер Юнайтед Чемпионат Германии Чемпионат Англии
NEWS
Сколько ВСУ смогут удерживать позиции в Курской области и от чего это зависит: мнение эксперта
Сколько ВСУ смогут удерживать позиции в Курской области и от чего это зависит: мнение эксперта
DAILY
Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия