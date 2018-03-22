"Манчестер Юнайтед" решил создать женскую команду по футболу

Клуб оставался единственным в АПЛ без женской команды

Руководство английского клуба "Манчестер Юнайтед" решило со следующего сезона создать профессиональную женскую команду по футболу. Об этом сообщается на сайте клуба.

До сих пор "МанЮ" оставался единственным клубом в английской Премьер-лиге (АПЛ) без женской команды. "Манкунианцы" подали заявку в Футбольную ассоциацию Англии на включение в женскую Суперлигу.

Скорее всего, команда со следующего сезона будет играть во втором дивизионе женской лиги. Местом базирования команды станет Солфрод.

"Женская команда "Манчестер Юнайтед" должна строиться на тех же принципах, что и мужская, предлагая футболистам своей академии путь на высший уровень футбола внутри клуба", - сказал исполнительный директор клуба Эд Вудворд.

Отметим, в 2018 году в Киеве состоится финал женской Лиги чемпионов. Местом его проведения будет стадион "Динамо" им. В. Лобановского. Он состоится за два дня до мужского финала, который пройдет на НСК "Олимпийский" 26 мая 2018 года.