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"Манчестер Юнайтед" вирішив створити жіночу команду з футболу

НовиниСпорт    22.03.2018 - 13:33
Фото: пам'ятник гравцям МЮ, встановлений поблизу "Олд Траффорд" (manutd.com)
Фото: пам'ятник гравцям МЮ, встановлений поблизу "Олд Траффорд" (manutd.com)

Клуб залишався єдиним в АПЛ без жіночої команди

Керівництво англійського клубу "Манчестер Юнайтед" вирішило з наступного сезону створити професійну жіночу команду з футболу. Про це повідомляється на сайті клубу.

Досі "МанЮ" залишався єдиним клубом в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) без жіночої команди. "Манкуніанці" подали заявку в Футбольну асоціацію Англії на включення в жіночу Суперлігу.

Найімовірніше, команда з наступного сезону гратиме у другому дивізіоні жіночої ліги. Місцем базування команди стане Солфрод.

"Жіноча команда" Манчестер Юнайтед "має будуватися на тих же принципах, що і чоловіча, пропонуючи футболістам своєї академії шлях на вищий рівень футболу всередині клубу", - сказав виконавчий директор клубу Ед Вудворд.

Зазначимо, в 2018 році в Києві відбудеться фінал жіночої Ліги чемпіонів. Місцем його проведення буде стадіон "Динамо" ім. В. Лобановського. Він відбудеться за два дні до чоловічого фіналу, який пройде на НСК "Олімпійський" 26 травня 2018 року.

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Теги: Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии, женщины, Футбол
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