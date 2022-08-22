"Манчестер Юнайтед" победой над "Ливерпулем" оттолкнулся от дна АПЛ

Англия, Премьер-лига, 3-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" – 2:1

Голы: Санчо, 16, Рашфорд, 53 – Салах, 81

Неожиданно смелая игра МЮ в стартовые минуты была вознаграждена голом на 16-й минуте. Это Санчо получил передачу от Эланги в центре штрафной, качнул защитника и элегантно положил мяч в угол ворот.

К перерыву полумоменты создали обе команды. Мерсисайдец Диас пробил рядом со штангой после стенки с Эллиоттом. "Юнайтед" ответил прицельным выстрелом Эриксена со штрафного, который Алиссон сумел парировать. Вскоре лишь внимательность Мартинеса спасла манкунианцев от пропущенного мяча в свои ворота от Фернандеша.

На старте второй половины МЮ повторил трюк тайма первого. В контратаку убежали Марсьяль и Рашфорд – первый разрезным пасом вывел второго на свидание с кипером, а тот возможность не упустил – 2:0!

Тут же Рашфорд мог оформить дубль, но Алиссон в роскошном прыжке вытащил мяч из нижнего угла. Мог забивать и Бруну, но бразильский вратарь "Ливерпуля" снова оказался на высоте. А в 76-й минуте Рашфорд пробил над воротами.

В конце концов следующими забили мерсисайдцы. После углового Де Хеа парировал удар Карвалью из пределов штрафной, но с добиванием Салаха головой с нескольких метров справиться уже не сумел. Но на большее замахнуться "Ливерпуль" не смог.

Благодаря этой победе МЮ покинул последнее место в АПЛ. Теперь манкунианцы на 14-й позиции с тремя очками и даже опережают "Ливерпуль" (16-е место, 2 пункта).