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"Манчестер Юнайтед" победой над "Ливерпулем" оттолкнулся от дна АПЛ

Фото: Маркус Рашфорд (слева) удвоил преимущество МЮ (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Сенсационным успехом "Манчестер Юнайтед" завершился домашний матч 3-го тура английской Премьер-лиги против "Ливерпуля".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 3-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" – 2:1

Голы: Санчо, 16, Рашфорд, 53 – Салах, 81

Неожиданно смелая игра МЮ в стартовые минуты была вознаграждена голом на 16-й минуте. Это Санчо получил передачу от Эланги в центре штрафной, качнул защитника и элегантно положил мяч в угол ворот.

К перерыву полумоменты создали обе команды. Мерсисайдец Диас пробил рядом со штангой после стенки с Эллиоттом. "Юнайтед" ответил прицельным выстрелом Эриксена со штрафного, который Алиссон сумел парировать. Вскоре лишь внимательность Мартинеса спасла манкунианцев от пропущенного мяча в свои ворота от Фернандеша.

На старте второй половины МЮ повторил трюк тайма первого. В контратаку убежали Марсьяль и Рашфорд – первый разрезным пасом вывел второго на свидание с кипером, а тот возможность не упустил – 2:0!

Тут же Рашфорд мог оформить дубль, но Алиссон в роскошном прыжке вытащил мяч из нижнего угла. Мог забивать и Бруну, но бразильский вратарь "Ливерпуля" снова оказался на высоте. А в 76-й минуте Рашфорд пробил над воротами.

В конце концов следующими забили мерсисайдцы. После углового Де Хеа парировал удар Карвалью из пределов штрафной, но с добиванием Салаха головой с нескольких метров справиться уже не сумел. Но на большее замахнуться "Ливерпуль" не смог.

Благодаря этой победе МЮ покинул последнее место в АПЛ. Теперь манкунианцы на 14-й позиции с тремя очками и даже опережают "Ливерпуль" (16-е место, 2 пункта).

Напомним, что украинец Зинченко принял участие в разгроме "Борнмута" в составе "Арсенала".

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