"Манчестер Юнайтед" перемогою над "Ліверпулем" відштовхнувся від дна АПЛ

Англія, Прем'єр-ліга, 3-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль" – 2:1

Голи: Санчо, 16, Рашфорд, 53 – Салах, 81

Несподівано смілива гра МЮ у стартові хвилини була винагороджена голом на 16-й хвилині. Це Санчо отримав передачу від Еланги в центрі штрафного майданчика, хитнув оборонця і елегантно поклав м'яч у кут воріт.

До перерви напівнагоди створили обидві команди. Мерсисайдець Діас пробив поруч зі стійкою після стінки з Елліоттом. "Юнайтед" відповів прицільним пострілом Еріксена зі штрафного, який Аліссон зумів парирувати. А згодом лише уважність Мартінеса врятувала манкуніанців від пропущеного м'яча у власні ворота від Фернандеша.

Натомість на старті другої половини МЮ повторив трюк тайму першого. У контратаку втекли Марсьяль і Рашфорд – перший розрізним пасом вивів другого на побачення з кіпером, а той момент не змарнував – 2:0!

Тут же Рашфорд міг оформити дубль, але Аліссон у розкішному стрибку витягнув м'яч із нижнього кута. Міг забивати й Бруну, та бразильський воротар "Ліверпуля" знову опинився на висоті. А 76-й хвилині Рашфорд пробив над воротами.

Зрештою, наступними забили мерсисайдці. Після кутового Де Хеа парирував удар Карвалью з меж штрафного, але з добиванням Салаха головою з кількох метрів впоратися вже не зумів. Але не більше замахнутися "Ліверпуль" не зміг.

Завдяки цій перемозі МЮ покинув останнє місце в АПЛ. Тепер манкуніанці на 14-й позиції з трьома очками та навіть випереджають "Ліверпуль" (16-те місце, 2 пункти).