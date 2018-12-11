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"Манчестер Юнайтед" отказал продавать игрока сборной Франции

Новости » Спорт    11.12.2018 - 12:13
"Манчестер Юнайтед" отказал продавать игрока сборной Франции
Фото: Поль Погба (manutd.com)

Футболистом активно интересуется "Ювентус"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не уйдет из команды в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.

Руководство английского клуба не собирается отпускать его в другой клуб, несмотря на разлад француза в отношениях с главным тренером команды Жозе Моуринью и интерес к игроку со стороны "Ювентуса".

Ранее наставник лишил Погба статуса вице-капитана и вступал с ним в перепалки.

Отметим, что субботний матч АПЛ с "Фулхэмом" (4:1) француз провел в запасе, а в предыдущей игре с "Арсеналом" (2:2) вышел на замену лишь на 75 минуте.

Ожидается, что француз сыграет в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов против "Валенсии".

В нынешнем сезоне Погба провел 19 матчей, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, руководство "Манчестер Юнайтед" выделит Жозе Моуринью серьезную сумму на усиление команды в зимний трансферный период.

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Новости Украины Манчестер ЮнайтедЮвентусЖозе Моуриньютрансферы
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