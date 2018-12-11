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"Манчестер Юнайтед" відмовив продавати гравця збірної Франції

Новини » Спорт    11.12.2018 - 12:13
"Манчестер Юнайтед" відмовив продавати гравця збірної Франції
Фото: Поль Погба (manutd.com)

Футболістом активно цікавиться "Ювентус"

Півзахисник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не піде з команди в зимове трансферне вікно. Про це повідомляє ESPN.

Керівництво англійського клубу не збирається відпускати його в інший клуб, незважаючи на розлад француза в стосунках з головним тренером команди Жозе Моурінью і інтерес до гравця з боку "Ювентуса".

Раніше наставник позбавив Погба статусу віце-капітана і вступав з ним у суперечки.

Відзначимо, що суботній матч АПЛ з "Фулхемом" (4:1) француз провів в запасі, а в попередній грі з "Арсеналом" (2:2) вийшов на заміну лише на 75 хвилині.

Очікується, що француз зіграє в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів проти "Валенсії".

У нинішньому сезоні Погба провів 19 матчів, в яких забив п'ять голів і зробив чотири результативні передачі.

Нагадаємо, керівництво "Манчестер Юнайтед" виділить Жозе Моурінью серйозну суму на посилення команди в зимовий трансферний період. 

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