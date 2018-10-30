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"Манчестер Юнайтед" выделит Моуринью серьезную сумму на зимние трансферы

Новости » Спорт    30.10.2018 - 16:10
Фото: Жозе Моуринью (manutd.com)
Фото: Жозе Моуринью (manutd.com)

Главный тренер хочет купить защитника и форварда

Руководство "Манчестер Юнайтед" выделит главному тренеру Жозе Моуринью свыше 100 миллионов фунтов (112 млн евро) на усиление команды в зимний трасферный период. Об этом пишет The Guardian.

При этом уточняется, что приоритетными позициями для Моуринью являются защитник и нападающий.

Минувшим летом португальский специалист хотел усилить линию обороны, однако клуб так и не смог заполучить ни одного из игроков из списка тренера, в котором значились Гарри Магуайр ("Лестер Сити"), Жером Боатенг ("Бавария") и Рафаэль Варан ("Реал").

По итогам 10 туров английской Премьер-лиги "красные дьяволы" занимают восьмое место в турнирной таблице.

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Новости Украины Манчестер ЮнайтедЖозе МоуриньютрансферытренерФутбол
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