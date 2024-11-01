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"Манчестер Юнайтед" офіційно отримав нового тренера

Манчестер, П'ятниця 01 листопада 2024 14:35
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"Манчестер Юнайтед" офіційно отримав нового тренера Фото: Рубен Аморім (instagram.com/rubenamorimofficial)
Автор: Андрій Костенко

Португальський фахівець Рубен Аморім став новим наставником англійського "Манчестер Юнайдед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Колишній тренер лісабонського "Спортінга" підписав контракт із манкуніанцями до літа 2027 року. Він приєднається до "Манчестер Юнайтед" у понеділок, 11 листопада.

Тимчасовий тренер команди нідерландець Руд ван Ністелрой, який встав біля керма після того, як звільнили його співвітчизника Еріка тен Хага, продовжуватиме керувати командою до приїзду Аморіма. Потім він залишить клуб за власним бажанням. Очікується, що новий наставник привезе з собою до Манчестера трьох помічників, які працювали з ним у "Спортінгу".

&quot;Манчестер Юнайтед&quot; офіційно отримав нового тренера

Хто такий Рубен Аморім

39-річний португальський фахівець. Під час кар'єри гравця виступав на батьківщині за "Белененсеш", "Брагу" та "Бенфіку", а також за катарський "Аль-Вакрах". За збірну Португалії провів 14 матчів, був учасником чемпіонатів світу 2010 та 2014 років.

Після завершив кар'єри гравця у 2017 році, тренував португальські клуби "Каза Піа" та "Брага". З останньою виграв Кубок португальської ліги-2020.

У березні 2020-го очолив "Спортінг". З "левами" двічі став чемпіоном Португалії (2021, 2024 роки), а також виграв Суперкубок країни-2021.

На старті поточного сезону лісабонський клуб переміг у всіх дев'яти матчах чемпіонату Португалії та йде першим у таблиці. У Лізі чемпіонів "Спортінг" посідає восьму сходинку з сімома очками у активі.

Раніше зірковий тренер збірної України, якого покликали на батьківщину, визначився з майбутнім.

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