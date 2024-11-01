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"Манчестер Юнайтед" официально получил нового тренера

Манчестер, Пятница 01 ноября 2024 14:35
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"Манчестер Юнайтед" официально получил нового тренера Фото: Рубен Аморим (instagram.com/rubenamorimofficial)
Автор: Андрей Костенко

Португальский специалист Рубен Аморим стал новым наставником английского "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Бывший тренер лиссабонского "Спортинга" подписал контракт с манкунианцами до лета 2027 года. Он присоединится к "Манчестер Юнайтед" в понедельник, 11 ноября.

Временный тренер команды нидерландец Руд ван Нистелрой, вставший у руля после того, как уволили его соотечественника Эрика тен Хага, будет продолжать руководить командой до приезда Аморима. Затем он покинет клуб по собственному желанию. Ожидается, что новый наставник привезет с собой в Манчестер трех помощников, работавших с ним в "Спортинге".

&quot;Манчестер Юнайтед&quot; официально получил нового тренера

Кто такой Рубен Аморим

39-летний португальский специалист. Во время карьеры игрока выступал на родине за "Белененсеш", "Брагу" и "Бенфику", а также за катарский "Аль-Вакрах". За сборную Португалии провел 14 матчей, был участником чемпионатов мира 2010 и 2014 годов.

После завершил карьеры игрока в 2017 году, тренировал португальские клубы "Каза Пиа" и "Брага". С последним выиграл Кубок португальской лиги-2020.

В марте 2020-го возглавил "Спортинг". Со "львами" дважды стал чемпионом Португалии (2021, 2024 годы), а также выиграл Суперкубок страны-2021.

На старте текущего сезона лиссабонский клуб победил во всех девяти матчах чемпионата Португалии и идет первым в таблице. В Лиге чемпионов "Спортинг" занимает восьмую строчку с семью очками в активе.

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