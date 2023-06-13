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"Манчестер Юнайтед" за крок від зміни власника: відомі терміни

Фото: "Червоні дияволи" зачекалися на нових власників (facebook.com/manchesterunited)
Автор: Антон Федорців

Процес зміни акціонерів англійського "Манчестер Юнайтед" може завершитися цього тижня. У боротьбі за ласий актив зійшлися два претенденти – британський бізнесмен Джим Реткліфф і катарський шейх Джасім бін Хамад Аль Тані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Родина Глейзерів влаштувала непублічний аукціон із продажу англійського гранда. Американці близькі до згоди з близькосхідним покупцем.

За даними Al Watan, Аль Тані виграв боротьбу за "Юнайтед". Катарський мільярдер нібито віддасть за англійський гранд 5,2 млрд фунтів. Ще 800 мільйонів новий власник інвестує в розвиток "червоних дияволів".

Експанія Катару в європейський футбол розпочалася в 2010 році. Тоді Абдулла Аль Тані придбав контрольний пакет акцій іспанської "Малаги". Рік потому Qatar Sports Investments викупив 70% акцій ПСЖ.

Скандальна родина Глейзерів придбала МЮ у 2005 році в рамках угоди на 790 млн фунтів. Із тих пір фанати регулярно звинувачують власників у "викачуванні" грошей завдяки маркетингу, відсутності інтересу до спортивних результатів команди та проводять акції протесту.

Нагадаємо, англійський "Манчестер Сіті" вперше виграв Лігу чемпіонів та оформив требл у сезоні 2022/23.

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