"Манчестер Юнайтед" за крок від зміни власника: відомі терміни

Родина Глейзерів влаштувала непублічний аукціон із продажу англійського гранда. Американці близькі до згоди з близькосхідним покупцем.

За даними Al Watan, Аль Тані виграв боротьбу за "Юнайтед". Катарський мільярдер нібито віддасть за англійський гранд 5,2 млрд фунтів. Ще 800 мільйонів новий власник інвестує в розвиток "червоних дияволів".

Експанія Катару в європейський футбол розпочалася в 2010 році. Тоді Абдулла Аль Тані придбав контрольний пакет акцій іспанської "Малаги". Рік потому Qatar Sports Investments викупив 70% акцій ПСЖ.

Скандальна родина Глейзерів придбала МЮ у 2005 році в рамках угоди на 790 млн фунтів. Із тих пір фанати регулярно звинувачують власників у "викачуванні" грошей завдяки маркетингу, відсутності інтересу до спортивних результатів команди та проводять акції протесту.