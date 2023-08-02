"Манчестер Сіті" зібрався побити трансферний рекорд: хто підсилить чемпіона АПЛ

Чемпіон Англії домовився про перехід балканця. До кінця тижня оборонець пройде медогляд і підпише контракт із "містянами".

"Ман Сіті" погодився віддати за майже однофамільця головного тренера Гвардіоли 90 млн євро. Такою сумою відступних для РБ "Лейпциг" англійський гранд поб'є трансферний рекорд для оборонців. Чотири роки тому "Манчестер Юнайтед" придбав Магвайра з "Лестера" за 87 мільйонів.

Вихованець загребського "Динамо" потрапив до німецької команди два роки тому. "Лейпциг" тоді підписав Гвардіола за 18,8 млн євро. З тих пір він провів 87 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів. Хорват допоміг "червоним бикам" завоювати два Кубка Німеччини, а зі збірною узяв "бронзу" ЧС-2022.

"Манчестер Сіті" у міжсезоння-2023

Після чергового "золота" АПЛ "містяни" відпустили капітана команди Гюндогана до "Барселони". Також вільним агентом пішов одіозний француз Менді, а за вінгера Мареза "Ман Сіті" виручив 35 млн євро.

Єдиний новачок чемпіона Англії – хорват Ковачіч. Центрхав переїхав на "Етіхад" із лондонського "Челсі" за 29,1 млн євро. Також "містянам" приписують інтерес до вінгера французького "Ренна" Доку.

Новий сезон "Манчестер Сіті" розпочне 6 серпня. У поєдинку за Суперкубок Англії команда Гвардіоли зійдеться з лондонським "Арсеналом".