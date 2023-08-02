"Манчестер Сити" собрался побить трансферный рекорд: кто усилит чемпиона АПЛ

Чемпион Англии договорился о переходе балканца. До конца недели защитник пройдет медосмотр и подпишет контракт с "горожанами".

"Ман Сити" согласился отдать за почти однофамильца главного тренера Гвардиолы 90 млн евро. Такой суммой отступных для "Лейпцига" английский гранд побьет трансферный рекорд для защитников. Четыре года назад "Манчестер Юнайтед" приобрел Магуайра из "Лестера" за 87 миллионов.

Воспитанник загребского "Динамо" попал в немецкую команду два года назад. "Лейпциг" тогда подписал Гвардиола за 18,8 млн евро. С тех пор он провел 87 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей. Хорват помог "красным быкам" завоевать два Кубка Германии, а со сборной взял "бронзу" ЧМ-2022.

"Манчестер Сити" в межсезонье-2023

После очередного "золота" АПЛ "горожане" отпустили капитана команды Гюндогана в "Барселону". Также свободным агентом ушел одиозный француз Менди, а за вингера Мареза "Ман Сити" выручил 35 млн евро.

Единственный новичок чемпиона Англии – хорват Ковачич. Центрхав переехал на "Этихад" из лондонского "Челси" за 29,1 млн евро. Также "горожанам" приписывают интерес к вингеру французского "Ренна" Доку.

Новый сезон "Манчестер Сити" откроется 6 августа. В поединке за Суперкубок Англии команда Гвардиолы сойдется с лондонским "Арсеналом".