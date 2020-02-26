"Манчестер Сити" вырвал победу у "Реала" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" обыграл "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок в Мадриде на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме. Первыми ворота соперника поразили подопечные Зинедина Зидана на 60 минуте поединка. Несколько грубейших ошибок совершили игроки "Сити" на своей половине, после чего Иско с передачи Винисиуса спокойно пронес мяч мимо Куртуа.

Через 18 минут форвард "горожан" Габриэл Жезус сравнял счет. На 82 минуте главный арбитр встречи Даниэле Орсато назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал Де Брейне.

В концовке встречи защитник "Реала" Серхио Рамос свалил у самой штрафной убегавшего Жезуса и получил прямую красную карточку. Испанец пропустит ответную встречу, которая состоится 17 марта на стадионе "Этихад" в Манчестере.

С большой долей вероятности нынешний розыгрыш станет для "горожан" последним на несколько ближайших лет. Ранее УЕФА дисквалифицировал "Манчестер Сити" от еврокубков на два сезона.