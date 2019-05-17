ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Манчестер Сити" включился в борьбу за форварда "Атлетико" Гризманна

Новости » Спорт    17.05.2019 - 11:29
"Манчестер Сити" включился в борьбу за форварда "Атлетико" Гризманна
Фото: Антуан Гризманн (twitter.com/Atleti)

"Горожане" готовы удовлетворить финансовые интересы футболиста

Еще один европейский топ-клуб может побороться за нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, объявившего об уходе из команды по окончании сезона. Как сообщает Sport.es, борьбу за 28-летнего француза включился "Манчестер Сити". 

"Горожане", как и другие претенденты на форварда - "Пари Сен-Жермен" и "Барселона", обладают достаточной финансовой мощью, чтобы приобрести футболиста.

"Сине-гранатовые" в свою очередь не намерены участвовать в аукционе за Гризманна и ждут шагов с его стороны. Каталонцы намерены заполучить игрока, если он поставит спортивные интересы выше финансовых. В противном случае "Барселона" не станет улучшать свое предложение и откажется от трансфера.

Напомним, "Барселона" предложила Гризманну оклад меньше, чем он получает в "Атлетико", однако француз сможет больше заработать на спонсорских контрактах.

Гусев отправился на тренерскую стажировку в "Атлетико" Зинченко c "Ман Сити" второй год подряд стал чемпионом Англии
Новости Украины АтлетикоМанчестер Сититрансферыслухи
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь