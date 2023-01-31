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"Манчестер Сіті" відпустив до "Баварії" зіркового оборонця: він посварився з Гвардіолою

Фото: Жоау Канселу на тренувальній базі мюнхенців (twitter.com/FCBayern)
Автор: Антон Федорців

Мюнхенська "Баварія" оформила гучний перехід оборонця збірної Португалії Жоау Канселу з англійського "Манчестер Сіті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Фланговий виконавець переїхав до німецької Бундесліги. На "Етіхаді" він провів 3,5 сезони.

Канселу перейшов у "Баварію" на правах оренди. "Ротен" у літнє трансферне вікно зможуть викупити піренейця за 70 млн євро. У новій команді оборонець виступатиме під 22-м номером.

"Ман Сіті" відпустив Канселу на фоні втрати ним місця в основі команди. Португальський латераль навіть влаштував суперечку з коучем "містян" Хосепом Гвардіолою, дізнавшись, що знову розпочне матч на лаві запасних. Раніше він був одним із улюбленців іспанського тренера, оскільки міг закрити позиції на обох флангах захисту.

У нинішньому сезоні Жоау Канселу провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 5 результативних передач. На ЧС-2022 зіграв 4 поєдинки. У "Баварії" португалець конкуруватиме за місце в основі з Паваром і Мазрауї.

До слова, український оборонець Забарний за крок від трансферу в "Борнмут".

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