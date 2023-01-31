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"Манчестер Сити" отпустил в "Баварию" звездного защитника: он поссорился с Гвардиолой

Фото: Жоау Канселу на тренировочной базе мюнхенцев (twitter.com/FCBayern)
Автор: Антон Федорцив

Мюнхенская "Бавария" оформила громкий переход защитника сборной Португалии Жоау Канселу из английского "Манчестер Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Фланговый исполнитель переехал в немецкую Бундеслигу. На "Этихаде" он провел 3,5 сезона.

Канселу перешел в "Баварию" на правах аренды. "Ротен" в летнее трансферное окно смогут выкупить пиренейца за 70 млн евро. В новой команде защитник будет выступать под 22-м номером.

"Ман Сити" отпустил Канселу на фоне потери им места в основе команды. Португальский латераль даже устроил спор с коучем "горожан" Хосепом Гвардиолой, узнав, что снова начнет матч на скамейке запасных. Ранее он являлся одним из любимцев испанского тренера, поскольку мог закрыть позиции на обоих флангах защиты.

В нынешнем сезоне Жоау Канселу провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач. На ЧМ-2022 сыграл 4 поединка. В "Баварии" португалец будет конкурировать за место в основе с Паваром и Мазрауи.

К слову, украинский защитник Забарный в шаге от трансфера в "Борнмут".

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