"Манчестер Сіті" відпустив до "Баварії" зіркового оборонця: він посварився з Гвардіолою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Фланговий виконавець переїхав до німецької Бундесліги. На "Етіхаді" він провів 3,5 сезони.

Канселу перейшов у "Баварію" на правах оренди. "Ротен" у літнє трансферне вікно зможуть викупити піренейця за 70 млн євро. У новій команді оборонець виступатиме під 22-м номером.

"Ман Сіті" відпустив Канселу на фоні втрати ним місця в основі команди. Португальський латераль навіть влаштував суперечку з коучем "містян" Хосепом Гвардіолою, дізнавшись, що знову розпочне матч на лаві запасних. Раніше він був одним із улюбленців іспанського тренера, оскільки міг закрити позиції на обох флангах захисту.

У нинішньому сезоні Жоау Канселу провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 5 результативних передач. На ЧС-2022 зіграв 4 поєдинки. У "Баварії" португалець конкуруватиме за місце в основі з Паваром і Мазрауї.