"Манчестер Сити" отпустил в "Баварию" звездного защитника: он поссорился с Гвардиолой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Фланговый исполнитель переехал в немецкую Бундеслигу. На "Этихаде" он провел 3,5 сезона.

Канселу перешел в "Баварию" на правах аренды. "Ротен" в летнее трансферное окно смогут выкупить пиренейца за 70 млн евро. В новой команде защитник будет выступать под 22-м номером.

"Ман Сити" отпустил Канселу на фоне потери им места в основе команды. Португальский латераль даже устроил спор с коучем "горожан" Хосепом Гвардиолой, узнав, что снова начнет матч на скамейке запасных. Ранее он являлся одним из любимцев испанского тренера, поскольку мог закрыть позиции на обоих флангах защиты.

В нынешнем сезоне Жоау Канселу провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач. На ЧМ-2022 сыграл 4 поединка. В "Баварии" португалец будет конкурировать за место в основе с Паваром и Мазрауи.