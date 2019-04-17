Манчестер Сити - Тоттенхэм: где смотреть матч

"Тоттенхэм" приедет в гости к "Манчестер Сити" с минимальной форой после первого матча. ПО мнению букмекеров, фаворитами матча являются хозяева поля.

17 апреля 22:00

Манчестер, стадион "Этихад"

В Манчестере на стадионе "Этихад" 17 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом". В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 2". Время начала матча - 21:45 по Киеву.

Напомним, в первой игре "шпоры" минимально обыграли гостей.