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"Манчестер Сіті" та "Реал" поповнили список чвертьфіналістів: огляд Ліги чемпіонів

Фото: Мадридці перед стартовим свистком (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Англійський "Манчестер Сіті" та мадридський "Реал" завоювали путівки в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Натомість данський "Копенгаген" і німецький РБ "Лейпциг" покинули турнір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

"Манчестер Сіті" – "Копенгаген" – 3:1 (перший матч – 3:1)

Голи: Аканджі, 5, Альварес, 9, Холанд, 45+3 – Ельюнуссі, 29

"Реал" – РБ "Лейпциг" – 1:1 (1:0)

Голи: Вінісіус, 65 – Орбан, 68

 

 

 

"Містяни" шокували данський гранд двома голами в стартові 10 хвилин. Спершу Аканджі з льоту пробив під поперечину після подачі з кутового. А потім Альварес потужним ударом у ближній кут "прошив" голкіпера "Копенгагена". У середині тайму гості забили у відповідь, коли Ельюнуссі класно зіграв у стінку з Оскарссоном.

Утім, останнє слово в матчі було за "Манчестер Сіті". У доданий арбітром до першої половини час забив Холанд. Норвезький форвард прийняв м'яч на лінії штрафного та в оточенні оборонців холоднокровно відправив сферу в нижній кут воріт данців. Далі йде чинний володар трофею.

 

 

 

Натомість "Реал" після мінімальної перемоги на виїзді вдома обмежився нічиєю. Мадридці з Андрієм Луніним у старті провели безгольовий перший тайм із РБ "Лейпциг". Відкрити рахунок "вершкові" зуміли на 65-й хвилині, коли Вінісіус відмінним пострілом із меж штрафного завершив швидку атаку господарів.

Проте, "червоні бики" змогли швидко відігратися. У затяжній атаці німецького колективу Орбан головою ефектно замкнув навіс Раума з лівого флангу. М'яч полетів точнісінько в кут, тож звинувачувати Луніна в пропущеному м'ячі складно. Більше команди не забивали, що "Реал" цілком влаштувало.

До слова, раніше "Баварія" вдома розгромила "Лаціо" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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