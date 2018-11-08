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Манчестер Сити - Шахтер 6-0: видео голов и обзор матча

Новости » Спорт    08.11.2018 - 08:14
Фото: "Манчестер Сити" - "Шахтер" (twitter.com/FCShakhtar)
Фото: "Манчестер Сити" - "Шахтер" (twitter.com/FCShakhtar)

Шансы на выход "горняков" в плей-офф Лиги чемпионов еще есть

Вниманию читателей РБК-Украина видео голов и обзор опасных моментов между английским "Манчестер Сити" и донецким "Шахтером" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. 

 

Шесть безответных голов принесли "Манчестер Сити" победу над "Шахтером", но не путевку в плей-офф, куда все еще сохраняют шансы на попадание и "горняки".

Как и ожидалось, хозяева сразу захватили инициативу, подолгу владели мячом, атаковали по всему фронту и уже на 13 минуте вышли вперед: прострел Мареза одним касанием из центра вратарской замкнул Давид Сильва. Затем случился момент на 24 минуте о котором еще долго будут говорить. Стерлинг вбежал в штрафную, но вместо удара ковырнул бутсой землю и упал на газон, а арбитр матча Виктор Кошшои ошибочно назначил пенальти, который реализова Габриэл Жезус.

Сразу после перерыва Рахим Стерлинг, получив проникающий пас от воспитанника "горняков" Александра Зинченко, забил великолепный гол после сольного прохода. В середине тайма Тарас Степаненко сбил Сильву в штрафной, и Жезус снова отметился с 11 метров. В концовке Рияд Махрез поставил точку в красивой контратаке, а в компенсированное время Жезус установил окончательный счет. 

При этом с учетом ничьей в параллельном матче все четыре команды сохраняют шансы на плей-офф. Дончанам для этого нужны две победы в заключительных матчах группы и надеяться, что "Манчестер Сити" не проиграет в Лионе. 

Турнирное положение после 4 туров: "Манчестер Сити" - 9 очков, "Лион" - 6, "Хоффенхайм" - 3, "Шахтер" - 2. 

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