Манчестер Сіті - Шахтар 6-0: відео голів та огляд матчу

Фото: "Манчестер Сіті" - "Шахтар" (twitter.com/FCShakhtar)

Шанси на вихід "гірників" в плей-офф Ліги чемпіонів ще є

До уваги читачів РБК-Україна відео голів та огляд небезпечних моментів між англійським "Манчестер Сіті" і донецьким "Шахтарем" в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Шість сухих голів принесли "Манчестер Сіті" перемогу над "Шахтарем", але не путівку в плей-офф, куди все ще зберігають шанси на потрапляння і "гірники".

Як і очікувалося, господарі відразу захопили ініціативу, довго володіли м'ячем, атакували по всьому фронту і вже на 13 хвилині вийшли вперед: простріл Мареза одним дотиком з центру воротарського замкнув Давид Сільва. Потім трапився момент на 24 хвилині про який ще довго будуть говорити. Стерлінг вбіг до штрафного, але замість удару колупнув бутсою землю і впав на газон, а арбітр матчу Віктор Кашшаї помилково призначив пенальті, який реалізова Габріел Жезус.

Відразу після перерви Рахім Стерлінг, отримавши пас від вихованця "гірників" Олександра Зінченка, забив чудовий гол після сольного проходу. В середині тайму Тарас Степаненко збив Сільву в штрафний, і Жезус знову відзначився з 11 метрів. У кінцівці Ріяд Махрез поставив крапку в красивій контратаці, а в компенсований час Жезус встановив остаточний рахунок.

Матч завершен, 6:0. #МанСитиШахтер



Впереди две решающие для нас игры Лиги чемпионов с «Хоффенхаймом» (27.11) и «Лионом» (12.12). pic.twitter.com/AnySxAXTyH — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 7, 2018

При цьому з урахуванням нічиєї в паралельному матчі все чотири команди зберігають шанси на плей-офф. Донеччанам для цього потрібні дві перемоги в заключних матчах групи і сподіватися, що "Манчестер Сіті" не програє в Ліоні.

Турнірне становище після 4 турів: "Манчестер Сіті" - 9 очок, "Ліон" - 6, "Хоффенхайм" - 3, "Шахтар" - 2.