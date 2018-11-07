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Манчестер Сити - Шахтер: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    07.11.2018 - 17:54
Фото: "Манчестер Сити" - "Шахтер" (facebook.com/mancity)
Фото: "Манчестер Сити" - "Шахтер" (facebook.com/mancity)

Специалисты считают фаворитом английский клуб

"Манчестер Сити" и "Шахтер" проведут поединок в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Трансляция игры начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 2". По мнению букмекеров, фаворитом данного противостояния является английский клуб.

7 ноября 22:00
Манчестер, стадион "Этихад"

 

Компания bet365 принимает ставки на победу "Шахтера" с коэффициентом 15,0, а на "Ман Сити" - 1,12. Ничья в этом противостоянии оценивается в 9,0.

Контора из William Hill триумф подопечных Фонсеки оценивает с коэффициентом 21,0, а победу команды Гвардиолы - 1,11. Ничья - 11,1.

Букмекерская компания Bwin дает следующие коэффициенты на исход матча: победа "горожан" - 1,11, ничья - 9,75, победа "горняков" - 23.

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Новости Украины Манчестер СитиШахтерпрогнозгрупповой раундЛига Чемпионов
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