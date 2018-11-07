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Манчестер Сіті - Шахтар: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    07.11.2018 - 17:54
Фото: "Манчестер Сіті" - "Шахтар" (facebook.com/mancity)
Фото: "Манчестер Сіті" - "Шахтар" (facebook.com/mancity)

Фахівці вважають фаворитом англійський клуб

"Манчестер Сіті" і "Шахтар" проведуть поєдинок в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Трансляція гри почнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 2". На думку букмекерів, фаворитом даного протистояння є англійський клуб.

7 листопада 22:00
Манчестер, стадіон "Етіхад"

 

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу "Шахтаря" з коефіцієнтом 15,0, а на "Ман Сіті" - 1,12. Нічия в цьому протистоянні оцінюється в 9,0.

Контора з William Hill тріумф підопічних Фонсекі оцінює з коефіцієнтом 21,0, а перемогу команди Гвардіоли - 1,11. Нічия - 11,1.

Букмекерська компанія Bwin дає наступні коефіцієнти на результат матчу: перемога "містян"- 1,11, нічия - 9,75, перемога "гірників" - 23.

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