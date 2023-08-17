"Манчестер Сіті" в серії пенальті переграв "Севілью" у Суперкубку УЄФА

Суперкубок УЄФА

"Манчестер Сіті" – "Севілья" – 1:1 (пенальті – 5:4)

Голи: Палмер, 63 – Ен-Несірі, 25

У дебюті зустрічі команди грали на рівних. Але поступово "містяни" захопили територіальну ініціативу. Підопічні Хосепа Гвардіоли створили низку моментів до середини тайму. Та з ударами Палмера, Родрі та Гріліша впорався кіпер нервіонців Буну.

А на 25-й хвилині "Севілья" трохи несподівано вийшла вперед. Акунья подав із лівого флангу, а Ен-Несірі головою з лінії воротарського майданчика відправив м'яч у сітку. Переможець Ліги Європи відкрив рахунок із першого удару в площину воріт.

Повністю отямитися від пропущеного м'яча "Манчестер Сіті" зміг лише на старті другої половини. "Містяни" збільшили тиск на ворота нервіонців і таки відшукали свій шанс на 63-й. Родрі помітив ривок Палмера та навісив у штрафний, де молодий хавбек влучно пробив головою.

Та на більше обидві команди не спромоглися, тож справа дійшла до серії пенальті. Там "містяни" Холанд, Альварес, Ковачіч, Гріліш і Вокер були точними. Натомість нервіонець Гудель, який бив п'ятим, поцілив у поперечину. Отже, трофей їде на Альбіон.