"Манчестер Сити" разгромил "Реал" и стал вторым финалистом Лиги чемпионов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига чемпионов, 1/2 финала, ответные матчи

"Манчестер Сити" – "Реал" – 4:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Силва, 23, 37, Милитао, 76 (автогол), Альварес, 90+1

ВИДЕО

"Горожане" полетели вперед с первых минут. Мадридцы же напрочь забыли об атаках и сосредоточились на сдерживании хозяев. Эта тактика была действенной до середины тайма, хотя "Ман Сити" мог забить быстрый мяч – Де Брюйне со стандарта пробил рядом со штангой.

На экваторе первой половины англичане организовали настоящий голевой момент. Это Холанд головой отправил мяч в девятку, но Куртуа в эффектном прыжке перевел мяч на угловой. А в следующей затяжной атаке "горожане" открыли счет: Де Брюйне получил пас от Уокера перед штрафным и разрезной передачей вывел Бернарду на свободное пространство, а тот тремя касаниями оформил гол.

Только теперь "Реал" заиграл активнее. Серия атак "сливочных" не принесла желаемого успеха. Однако один момент мадридцы таки создали – Кроос из-за пределов штрафной пробил в перекладину. А едва не в ответной атаке "Ман Сити" забил второй мяч. Гости заблокировали удар Гюндогана из пределов штрафной, но Силва головой переправил мяч за линию.

После перерыва "Реал" наконец-то заиграл по-королевски. Мадридцы подравняли процент владения мячом и даже создали несколько опасных возможностей. Тот же Алаба красиво исполнил штрафной – Эдерсон вытащил мяч из-под перекладины. Но слишком много "сливочных" потеряли в первом тайме.

Вынужденные цифрами на табло открываться, гости рискованно играли в обороне. Наказать "Реал" должен был Холанд, но в его дуэли с Куртуа сильнее оказался бельгийский кипер. Впрочем, на 76-й минуте "Манчестер Сити" помог стандарт – Аканджи пытался сыграть головой, но лучше это удалось Милитао, записавшему в пассив автогол...

Добили мадридцев "горожане" в добавленное арбитром время. Альварес только что вышел на замену и сразу сумел реализовать выход один на один с Куртуа после передачи Фодена – 4:0 в итоге. "Ман Сити" вышел в финал, где будет противостоять миланскому "Интеру".