"Інтер" удома вдруге переграв "Мілан" і першим вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Мінімальною перемогою міланського "Інтера" завершився матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 проти "Мілана".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Ліга чемпіонів, 1/2 фіналу, матчі-відповіді
"Інтер" – "Мілан" – 1:0 (перший матч – 2:0)
Гол: Мартінес, 74
Довго в другому за тиждень дербі команди не запрягали. Моментами "Інтер" і "Мілан" обмінялися вже в перші 10 хвилин. Спершу оборонець "россонері" Ернандес пробив вище воріт із дистанції, а у відповідь хавбек "нерадзуррі" Барелла пробив над воротами з півкола штрафного.
Номінальні гості явно поставили на швидкий гол. "Мілан" намагався притиснути сусідів до власних воріт, щоб зі старту зустрічі створити передумови для камбеку. На 11-й хвилині у всій красі проявив себе Онана – кіпер "Інтера" у фантастичному стрибку намертво впіймав удар Діаса з меж карної зони.
Після видовищного початку міланські колективи трохи заспокоїлися. Новий спалах активності припав на кінцівку тайму. Спершу Леау пробив повз стійку після сольного проходу. "Нерадзуррі" відповіли двома нагодами – Меньян не без труднощів відбив удар Джеко після стандарту, а Мартінес пробив над поперечиною.
А от у другій 45-хвилинці "Інтер" відразу нівелював спроби "россонері" притиснути господарів до воріт. Міланці занервували та почали фолити. Натомість підопічні Сімоне Індзагі натхненно контролювали м'яч, тримаючи в умі результат першого поєдинку.
Зрештою, легкість, із якою грав "Інтер" дозволила господарям відкрити рахунок. На 74-й хвилині комбінація в межах штрафного "Мілана" за участі Госенса, Лукаку та Мартінеса завершилася ударом останнього метрів із десяти повз Меньяна – 1:0! А за кілька хвилин аргентинський форвард на куражі ледь не закинув кіперу за комірець...
Фінальні хвилини "нерадзуррі" провели в атаках. Під святкові співи трибун "Інтер" цілком міг забивати ще, але обмежився одним голом. Цього цілком вистачило для виходу до фіналу Ліги чемпіонів.
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