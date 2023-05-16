"Інтер" удома вдруге переграв "Мілан" і першим вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга чемпіонів, 1/2 фіналу, матчі-відповіді

"Інтер" – "Мілан" – 1:0 (перший матч – 2:0)

Гол: Мартінес, 74

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Довго в другому за тиждень дербі команди не запрягали. Моментами "Інтер" і "Мілан" обмінялися вже в перші 10 хвилин. Спершу оборонець "россонері" Ернандес пробив вище воріт із дистанції, а у відповідь хавбек "нерадзуррі" Барелла пробив над воротами з півкола штрафного.

Номінальні гості явно поставили на швидкий гол. "Мілан" намагався притиснути сусідів до власних воріт, щоб зі старту зустрічі створити передумови для камбеку. На 11-й хвилині у всій красі проявив себе Онана – кіпер "Інтера" у фантастичному стрибку намертво впіймав удар Діаса з меж карної зони.

Після видовищного початку міланські колективи трохи заспокоїлися. Новий спалах активності припав на кінцівку тайму. Спершу Леау пробив повз стійку після сольного проходу. "Нерадзуррі" відповіли двома нагодами – Меньян не без труднощів відбив удар Джеко після стандарту, а Мартінес пробив над поперечиною.

А от у другій 45-хвилинці "Інтер" відразу нівелював спроби "россонері" притиснути господарів до воріт. Міланці занервували та почали фолити. Натомість підопічні Сімоне Індзагі натхненно контролювали м'яч, тримаючи в умі результат першого поєдинку.

Зрештою, легкість, із якою грав "Інтер" дозволила господарям відкрити рахунок. На 74-й хвилині комбінація в межах штрафного "Мілана" за участі Госенса, Лукаку та Мартінеса завершилася ударом останнього метрів із десяти повз Меньяна – 1:0! А за кілька хвилин аргентинський форвард на куражі ледь не закинув кіперу за комірець...

Фінальні хвилини "нерадзуррі" провели в атаках. Під святкові співи трибун "Інтер" цілком міг забивати ще, але обмежився одним голом. Цього цілком вистачило для виходу до фіналу Ліги чемпіонів.