"Манчестер Сіті" з рекордним голом виграв Клубний чемпіонат світу
Англійський "Манчестер Сіті" впевнено переграв бразильський "Флуміненсе" у фіналі Клубного чемпіонату світу за підсумками 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Клубний чемпіонат світу, фінал
"Манчестер Сіті" – "Флуміненсе" – 4:0
Голи: Альварес, 1, 88, Ніно, 27 (автогол), Фоден, 72
"Містяни" шокували і суперників, і футбольний світ голом на 1-й хвилині. Після помилки Марсело оборонець Аке завдав потужного пострілу метрів із 25-ти. М'яч влучив у стійку та відлетів у поле, а Альварес зіграв грудьми на добиванні. Цей гол – найшвидший в історії турніру.
У середині тайму "Флуміненсе" доклався і до другого забитого "Манчестер Сіті" м'яча. Цього разу антигероєм епізоду став капітан "триколірних" Ніно. Фоден від лівого краю штрафного прострілив уздовж воріт, а бразилець виставив ногу вперед і зрізав м'яч у власні.
Команда Хосепа Гвардіоли продовжила володіти ініціативою і після перерви. "Флуміненсе" фактично не міг вийти з власної половини впродовж тривалого часу. Тиск "містян" таки призвів до третього гола. На 72-й хвилині Фоден після розіграшу штрафного замкнув простріл Альвареса.
Добив "триколірних" сам Альварес – накрутив оборонців у штрафного та пробив під стійку. "Манчестер Сіті" спокійно довів матч до логічної перемоги та заслужено отримав золоті медалі Клубного ЧС-2023. Цьогоріч підопічні Гвардіоли також завоювали чемпіонський титул АПЛ, трофей Ліги чемпіонів, Кубок Англії та Суперкубок УЄФА.
До слова, раніше підготували анонс спортивних подій суботи та неділі.
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