"Манчестер Сити" с рекордным голом выиграл Клубный чемпионат мира

Английский "Манчестер Сити" уверенно обыграл бразильский "Флуминенсе" в финале Клубного чемпионата мира по итогам 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Клубный чемпионат мира, финал

"Манчестер Сити" – "Флуминенсе" – 4:0

Голы: Альварес, 1, 88, Нино, 27 (автогол), Фоден, 72

"Горожане" шокировали и соперников, и футбольный мир голом на 1-й минуте. После ошибки Марсело защитник Аке нанес мощный выстрел метров с 25-ти. Мяч попал в штангу и улетел в поле, а Альварес сыграл грудью на добивании. Этот гол – самый быстрый в истории турнира.

В середине тайма "Флуминенсе" приложился и ко второму забитому "Манчестер Сити" мячу. В этот раз антигероем эпизода стал капитан "трехцветных" Нино. Фоден от левого края штрафной прострелил вдоль ворот, а бразилец выставил ногу вперед и срезал мяч в свои.

Команда Хосепа Гвардиолы продолжила владеть инициативой после перерыва. "Флуминенсе" фактически не мог выйти из собственной половины в течение длительного времени. Давление "горожан" таки привело к третьему голу. На 72-й минуте Фоден после розыгрыша штрафного замкнул прострел Альвареса.

Добил "трехцветных" сам Альварес – накрутил защитников в штрафную и пробил под штангу. "Манчестер Сити" спокойно довел матч до логической победы и получил золотые медали Клубного ЧМ-2023. В этом году подопечные Гвардиолы также завоевали чемпионский титул АПЛ, трофей Лиги чемпионов, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.