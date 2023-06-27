"Манчестер Сіті" на прощання з Гюндоганом зібрав колекцію голів капітана: відео

"Містяни" підготували спеціальний ролик із усіма забитими хавбеком м'ячами. За 7 сезонів на "Етіхаді" німець оформив 60 голів.

"Ми прощаємося з нашим капітаном-володарем треблу в час його переходу до "Барселони", тож перегляньте кожен гол, який він забив за "Манчестер Сіті"! Скрімери, командні голи, штрафні удари, переможні м'ячі матчів і ліги!" – йдеться в описі відео.

Гюндоган уклав із "Барсою" угоду на 2 роки. У контракті німця з іспанським грандом передбачена клаусула в розмірі 400 млн євро. На "Камп Ноу" він переїхав на правах вільного агента, адже 30 червня втратить чинність його контракт із "Манчестер Сіті".

Хто такий Ілкай Гюндоган

Уродженець Гельзенкірхена, вихованець "Бохума". На дорослому рівні дебютував за дубль рурців у Регіональлізі.

Далі перейшов у "Нюрнберг", у складі якого вперше зіграв у Бундеслізі. Перед сезоном 2011/12 опинився у дортмундській "Боруссії". Провів у лавах "джмелів" 5 сезонів. Здобув із дортмундцями "золото" чемпіонату Німеччини 2011/12. У 2016 році "Ман Сіті" віддав за Гюндогана 27 млн євро.

На Туманному Альбіоні виборов 5 чемпіонських титулів, 2 Кубка Англії, 4 Кубка ліги, два Суперкубка Англії та трофей Ліги чемпіонів 2022/23. За збірну Німеччини провів 67 матчів, у яких забив 17 м'ячів. Пропустив тріумфальний ЧС-2014 через важку травму.