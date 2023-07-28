"Манчестер Сіті" продав зірку команди в чемпіонат Саудівської Аравії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу .

32-річний вінгер став черговою зіркою на Близькому Сході. Чотириразові чемпіони Саудівської Аравії оформили вже третій трансфер із англійської Прем'єр-ліги цього літа після воротаря Менді та нападника Фірміно.

Марез підписав із "Аль-Ахлі" контракт на 4 роки. "Містяни" отримали за алжирця орієнтовно 30 млн євро. На "Етіхаді" він відіграв п'ять сезонів поспіль з часу переходу з "Лестера" за 67,8 млн у євровалюті.

У минулому сезоні Марез провів 47 матчів у всіх турнірах, у яких забив 15 м'ячів і віддав 13 результативних передач. Алжирський вінгер допоміг "містянам" завоювати требл. Команда Хосепа Гвардіоли виграла чемпіонат Англії, здобула Кубок Англії та тріумфувала у Лізі чемпіонів.

Хто такий Ріяд Марез

Уродженець французького Сарселя, вихованець місцевого однойменного клубу. У 18 років перебрався в аматорський "Кемпер".

У 2010 році опинився в лавах "Гавра", де розпочав із резервної команди. Виступами за нормандців звернув на себе увагу скаутів "Лестера". Перебрався до Англії за скромні 500 тисяч євро взимку 2014-го. Був серед лідерів "лисиць", які сенсаційно виграли титул АПЛ 2015/16.

У складі "Манчестер Сіті" завоював ще 4 чемпіонські трофеї. За збірну Алжиру дебютував у 2014 році. З тих пір зіграв за "зелених" 83 поєдинки, в яких забив 30 голів.