Капітан "Ліверпуля" домовився про перехід у чемпіонат Саудівської Аравії

Про це заявив журналіст Фабріціо Романо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера .

Досвідчений хавбек незабаром поповнить зірковий десант на Близькому Сході. 33-річний англієць наважився покинути "Енфілд".

Хендерсон узгодив контракт на 3 роки з "Аль-Іттіфаком". Ініціатором переходу капітана "червоних" став новий керманич аравійців – Стівен Джеррард. Легенда "Ліверпуля" переконав власників у доцільності купівлі свого спадкоємя в команді за 12 млн євро плюс бонуси.

Вихованець "Сандерленда" Хендерсон провів у складі мерсисайдців 12 сезонів. За цей час хавбек завоював із "Ліверпулем" усі можливі трофеї. Він став чемпіоном Англії, перемагав у Кубку та Суперкубку Англії, Кубку англійської ліги, тріумфував у Лізі чемпіонів 2018/19, виграв Суперкубок УЄФА та переміг у Клубному чемпіонаті світу.

Сезон 2022/23 "Аль-Іттіфак" завершив на 7-й сходинці Професійної ліги. У літнє трансферне вікно даммамці ще не підписували новачків. Чутки пов'язують із командою Джеррарда нападників Дембеле, Морату та багатьох інших.