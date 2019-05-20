"Манчестер Сити" предложит Гвардиоле новый пятилетний контракт

Фото: Гвардиола и Кубок Англии (twitter.com/mancity)

Руководство "горожан" готово существенно повысить зарплату тренеру

Руководство английского "Манчестер Сити" готово предложить главному тренеру клуба Пепу Гвардиоле новое 5-летне соглашение. Об этом сообщает The Sun.

По новому контракту 48-летний специалист будет получать 20 млн фунтов стерлингов в год. По текущему соглашению, которое рассчитано еще на два года, Гвардиола зарабатывает 15 млн фунтов.

В сезоне 2018/19 "Манчестер Сити" выиграл три трофея - чемпионат Англии, Кубок Англии и Кубок английской лиги. "Горожане" стали первым английским клубом, который выиграл три внутренних трофея за один сезон.

В Лиге чемпионов нынешнего сезона "Сити" дошел до четвертьфинала, где уступил "Тоттенхэму".

Напомним, украинский полузащитник Александр Зинченко в составе "Манчестер Сити" второй год подряд стал чемпионом Англии.