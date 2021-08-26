UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Манчестер Сити" предложил Роналду контракт с зарплатой 15 млн евро в год

Автор: Тиберий Юрик

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может перейти в "Манчестер Сити". Английский клуб готов платить португальцу 15 млн евро в год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Джанлука Ди Марцио.

Ди Марцио сообщил, что "Манчестер Сити" хотел бы подписать Роналду бесплатно, а не платить требуемые "Ювентусом" 25-30 миллионов евро. Кроме того, английский клуб не хочет включать в сделку нападающего Габриэла Жезуса.

Журналист Николо Скира отметил, что контракт с футболистом может быть подписан на два года.

Ранее Криштиану Роналду попросил главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не ставить себя в стартовый состав на первый матч нового сезона против "Удинезе" в чемпионате Италии. Также в среду португалец досрочно покинул тренировку "Ювентуса" на фоне слухов об его уходе.

Португалец перешел в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала" за 117 млн евро.

Напомним, что исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков довызвал в национальную команду голкипера Дениса Бойко.

Читайте РБК-Украина в Google News
РоналдуФутбол