"Манчестер Сіті" запропонував Роналду контракт із зарплатою 15 млн євро на рік

Ді Марціо повідомив, що "Манчестер Сіті "хотів би підписати Роналду безкоштовно, а не платити 25-30 мільйонів євро, які просить "Ювентус". Крім того, англійський клуб не хоче включати в угоду нападника Габріела Жезуса.



Журналіст Ніколо Скіра зазначив, що контракт з футболістом може бути підписаний на два роки.



Раніше Кріштіану Роналду попросив головного тренера "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі не ставити себе в стартовий склад на перший матч нового сезону проти "Удінезе" в чемпіонаті Італії. Також в середу португалець достроково покинув тренування "Ювентуса" на тлі чуток про його відхід.

Португалець перейшов в "Ювентус" влітку 2018 року з мадридського "Реала" за 117 млн євро.