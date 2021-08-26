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"Манчестер Сіті" запропонував Роналду контракт із зарплатою 15 млн євро на рік

Автор: Тіберій Юрик

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду може перейти в "Манчестер Сіті". Англійський клуб готовий платити португальцю 15 млн євро на рік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Джанлука Ді Марціо.

Ді Марціо повідомив, що "Манчестер Сіті "хотів би підписати Роналду безкоштовно, а не платити 25-30 мільйонів євро, які просить "Ювентус". Крім того, англійський клуб не хоче включати в угоду нападника Габріела Жезуса.

Журналіст Ніколо Скіра зазначив, що контракт з футболістом може бути підписаний на два роки.

Раніше Кріштіану Роналду попросив головного тренера "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі не ставити себе в стартовий склад на перший матч нового сезону проти "Удінезе" в чемпіонаті Італії. Також в середу португалець достроково покинув тренування "Ювентуса" на тлі чуток про його відхід.

Португалець перейшов в "Ювентус" влітку 2018 року з мадридського "Реала" за 117 млн євро.

Нагадаємо, що виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков довизвал в національну команду голкіпера Дениса Бойка.

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