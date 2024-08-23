"Манчестер Сіті" повернув із Іспанії екс-лідера команди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

33-річний хавбек повернувся на "Етіхад". У чемпіонаті Іспанії він провів усього один сезон.

Гюндоган підписав із "містянами" контракт на 1 сезон. У договорі сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на рік. У новій-старій команді німець виступатиме під 19-м номером.

"Барселона" відпустила Гюндогана безкоштовно, щоб розвантажити зарплатну відомість. У лавах "блаугранас" півзахисник провів 51 матч у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів і віддав 14 результативних передач. Щоправда, не виграв жодного трофею з каталонцями.

Хто такий Ілкай Гюндоган

Уродженець Гельзенкірхена, вихованець сусіднього "Бохума". На дорослому рівні дебютував за дубль рурців у Регіональлізі.

Уперше зіграв у Бундеслізі в складі "Нюрнберга". Перед сезоном 2011/12 опинився у дортмундській "Боруссії". Провів у лавах "джмелів" 5 сезонів. Завоював із дортмундцями "золото" чемпіонату Німеччини 2011/12. Перейшов у "Ман Сіті" в 2016 році за 27 млн євро.

У лавах "містян" за сім сезонів виборов 5 чемпіонських титулів, 2 Кубка Англії, 4 Кубка ліги, два Суперкубка Англії та трофей Ліги чемпіонів 2022/23. За збірну Німеччини провів 82 поєдинки (19 голів). Тріумфальний ЧС-2014 пропустив через важку травму.