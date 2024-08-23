"Манчестер Сити" вернул из Испании экс-лидера команды

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

33-летний хавбек вернулся на "Этихад". В чемпионате Испании он провел всего один сезон.

Гюндоган подписал с "горожанами" контракт на 1 сезон. В договоре стороны предусмотрели опцию продления сотрудничества еще на год. В новой-старой команде немец будет выступать под 19-м номером.

"Барселона" отпустила Гюндогана бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. В рядах "блаугранас" полузащитник провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 14 результативных передач. Правда, не выиграл ни одного трофея с каталонцами.

Кто такой Илкай Гюндоган

Уроженец Гельзенкирхена, воспитанник соседнего "Бохума". На взрослом уровне дебютировал за дубль рурцев в Региональлиге.

Впервые сыграл в Бундеслиге в составе "Нюрнберга". Перед сезоном 2011/12 оказался в дортмундской "Боруссии". Провел в рядах "шмелей" 5 сезонов. Завоевал с дортмундцами "золото" чемпионата Германии 2011/12. Перешел в "Ман Сити" в 2016 году за 27 млн евро.

В рядах "горожан" за семь сезонов завоевал 5 чемпионских титулов, 2 Кубка Англии, 4 Кубка лиги, два Суперкубка Англии и трофей Лиги чемпионов 2022/23. За сборную Германии провел 82 поединка (19 голов). Триумфальный ЧМ-2014 пропустил из-за тяжелой травмы.