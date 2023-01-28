"Манчестер Сіті" полуторним складом обіграв напіврезерв "Арсенала" в Кубку Англії: відео

Англія, Кубок Англії, 4-й раунд

"Манчестер Сіті" – "Арсенал" – 1:0

Гол: Аке, 64

"Каноніри" могли забити мінімум двічі ще до перерви. Та відмінно на останньому рубежі діяв голкіпер "містян" Ортега. Спершу він впорався з ударом Томіясу з льоту, а потім парирував непростий постріл Троссарда.

За "Ман Сіті" міг забивати Де Брюйне. Проте, м'яч після його удару з дистанції пролетів поруч із дев'яткою воріт "Арсенала". А після перерви "гармата" Альвареса метрів із 25-ти влучила в стійку.

Утім, момент не закінчився. М'яч підхопив Гріліш, накрутив оборонця і відкинув Аке. Нідерландець технічно низом поклав у дальній кут воріт лондонців – 1:0. Більше команди не забивали.

Українець Олександр Зінченко розпочав матч на лаві запасних. Мікель Артета кинув універсала в бій, коли "каноніри" вже поступалися – на 66-й хвилині. Однак, зірка збірної України заробив лише "гірчичник" за затримку суперника.