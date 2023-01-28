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"Манчестер Сіті" полуторним складом обіграв напіврезерв "Арсенала" в Кубку Англії: відео

Фото: "Містяни" щойно забили єдиний у зустрічі м'яч (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорців

Мінімальною перемогою "Манчестер Сіті" завершився домашній матч 1/16 фіналу Кубка Англії проти лондонського "Арсенала".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Кубок Англії, 4-й раунд

"Манчестер Сіті" – "Арсенал" – 1:0

Гол: Аке, 64

"Каноніри" могли забити мінімум двічі ще до перерви. Та відмінно на останньому рубежі діяв голкіпер "містян" Ортега. Спершу він впорався з ударом Томіясу з льоту, а потім парирував непростий постріл Троссарда.

За "Ман Сіті" міг забивати Де Брюйне. Проте, м'яч після його удару з дистанції пролетів поруч із дев'яткою воріт "Арсенала". А після перерви "гармата" Альвареса метрів із 25-ти влучила в стійку.

Утім, момент не закінчився. М'яч підхопив Гріліш, накрутив оборонця і відкинув Аке. Нідерландець технічно низом поклав у дальній кут воріт лондонців – 1:0. Більше команди не забивали.

Українець Олександр Зінченко розпочав матч на лаві запасних. Мікель Артета кинув універсала в бій, коли "каноніри" вже поступалися – на 66-й хвилині. Однак, зірка збірної України заробив лише "гірчичник" за затримку суперника.

До слова, раніше мадридський "Реал" переграв "Атлетіко" в чвертьфіналі Кубка Іспанії.

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