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"Ман Сити" полуторным составом обыграл близкий резерв "Арсенала" в Кубке Англии: видео

Фото: "Горожане" только что забили единственный во встрече мяч (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорцив

Минимальной победой "Манчестер Сити" завершился домашний матч 1/16 финала Кубка Англии против лондонского "Арсенала".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

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"Канониры" могли забить минимум дважды еще до перерыва. Но отлично на последнем рубеже действовал голкипер "горожан" Ортега. Сначала он справился с ударом Томиясу с лета, а затем парировал непростой выстрел Троссарда.

В составе "Ман Сити" мог забивать Де Брюйне. Однако мяч после его удара с дистанции пролетел рядом с девяткой ворот "Арсенала". А после перерыва "пушка" Альвареса метров с 25-ти попала в штангу.

Впрочем, момент не закончился. Мяч подхватил Грилиш, накрутил защитника и отбросил Аке. Нидерландец технично низом уложил в дальний угол ворот лондонцев – 1:0. Больше команды не забивали.

Украинец Александр Зинченко начал матч на скамье запасных. Микель Артета бросил универсала в бой, когда "канониры" уже уступали – на 66-й минуте. Однако звезда сборной Украины заработал только "горчичник" за задержку соперника.

К слову, ранее мадридский "Реал" обыграл "Атлетико" в четвертьфинале Кубка Испании.

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