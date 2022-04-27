"Манчестер Сити" перестрелял "Реал" в первом полуфинале Лиги чемпионов

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов 2021/22 английский "Манчестер Сити" дома одолел мадридский "Реал" с минимальным преимуществом (4:3).
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на результат поединка.
Лига чемпионов, 1/2 финала, первые матчи
"Манчестер Сити" – "Реал Мадрид" – 4:3
Голы: Де Брюйне, 2, Жезус, 11, Фоден, 53, Силва, 74 – Бензема, 33, 82 (пенальти), Винисиус, 55
Хозяева шокировали мадридцев двумя голами в стартовые минуты. Сначала Кевин Де Брюйне головой замкнул навес Мареза с правого угла штрафной площадки. А на 11-й минуте Габриэл Жезус после прострела того же Де Брюйне разобрался с Алабой и пробил Куртуа с нескольких метров.
"Реал" постепенно пришел в себя к середине первого тайма. А на перерыв "сливочные" ушли с вполне комфортным отставанием в один гол. Это Карим Бензема в борьбе с украинцем Зинченко замкнул в одно касание подачу Менди с левого фланга.
"Горожане" снова добавили в активности и забили третий раз на старте второй половины. В быстрой контратаке "Сити" Фернандиньо навесил с края поля, а Фил Фоден головой переправил мяч в сетку ворот Куртуа.
Но радость хозяев была недолгой. Едва ли не в ответной атаке Винисиус Жуниор убежал от Фернандиньо в забеге с центра поля, сместился с фланга в штрафную и с угла вратарской зоны пробил мимо Эдерсона – 3:2!
На этом голевой фестиваль не завершился. Серия атак "Манчестер Сити" привела к еще одному взятию ворот. Зинченко сбили на входе в штрафную, но Бернарду Силва решил не ждать стандарта и с левой классно пробил в девятку.
После этого "горожане" должны были забивать еще, но получили пенальти в собственные ворота после опрометчивой игры Ляпорта вблизи своих ворот. К отметке подошел Бензема и в стиле Паненки обыграл голкипера – 4:3 в итоге.
Ответный матч в противостоянии состоится 4 мая в Мадриде. Начало поединка в 22:00.
К слову, украинская Премьер-лига досрочно завершила футбольный чемпионат.
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