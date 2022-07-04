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"Манчестер Сити" оформил переход хавбека сборной Англии

Фото: Калвин Филлипс будет теперь выступать на "Этихаде" (twitter.com/ManCity)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион Англии "Манчестер Сити" объявил о подписании полузащитника "Лидса" и национальной сборной Калвина Филлипса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

26-летний хавбек продолжит карьеру под руководством Хосепа Гвардиолы. С "горожанами" воспитанник академии "Лидса" заключил контракт на 6 лет.

Филлипс стал первым летним приобретением "Ман Сити". Манкунианцы отдали за него ориентировочно 48,75 млн евро. На "Этихаде" англичанин будет выступать под 4-м номером.

"Я невероятно счастлив присоединиться к "Манчестер Сити". Они вновь доказали, что являюсь лучшей командой страны с потрясающим составом и тренером Хосепом Гвардиолой во главе, который заслуженно считается лучшим в мире", – заявил Филлипс.

Центрхав воспитывался в структуре "Лидса" с 15 лет. На профессиональном уровне он защищал цвета "павлинов" в восьми сезонах. В активе Филлипса 232 матча во всех турнирах за "Лидс", в которых хавбек забил 13 мячей и оформил 13 ассистов.

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