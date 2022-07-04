"Манчестер Сіті" оформив перехід хавбека збірної Англії

26-річний хавбек продовжить кар'єру під керівництвом Хосепа Гвардіоли. Із "містянами" вихованець академії "Лідса" уклав контракт на 6 років.

Філліпс став першим літнім придбанням "Ман Сіті". Манкуніанці віддали за нього орієнтовно 48,75 млн євро. На "Етіхаді" англієць виступатиме під 4-м номером.

"Я неймовірно щасливий приєднатися до "Манчестер Сіті". Вони знову довели, що є найкращою командою країни з приголомшливим складом та тренером Хосепом Гвардіолою на чолі, який заслужено вважається найкращим у світі", – заявив Філліпс.

Центрхав виховувався у структурі "Лідса" з 15 років. На професіональному рівні він захищав кольори "павичів" у восьми сезонах. В активі Філліпса 232 матчі в усіх турнірах за "Лідс", у яких хавбек забив 13 м'ячів і оформив 13 асистів.