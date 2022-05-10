UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Манчестер Сити" объявил о трансфере Холанда

Фото: Эрлинг Холанд (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд летом сменит дортмундскую "Боруссию" на английский "Манчестер Сити". Оба клуба подтвердили переход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

21-летний бомбардир официально сменит клубную прописку 1 июля. "Горожане" на всякий случай подчеркнули, что трансфер будет закрыт после согласования деталей личного соглашения Холанда с грандом АПЛ.

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо накануне заявил, что норвежский нападающий подпишет 5-летний контракт с "Манчестер Сити". Его ориентировочная зарплата составит 375 тысяч фунтов в неделю. Дортмундская "Боруссия" получит за форварда около 60 млн евро.

Эрлинг Холанд является воспитанником норвежских "Брюне" и "Мольде". В 2019-2020 гг. он защищал цвета австрийского "Зальцбурга", откуда перебрался в "Боруссию". В составе "шмелей" Холанд провел 88 матчей во всех турнирах, в которых забил 85 мячей.

К слову, сборная Украины получила очередного соперника для спаррингов перед плей-офф отбора к ЧМ-2022.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Манчестер СитиБоруссияЧемпионат АнглииЧемпионат Германии