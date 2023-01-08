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"Манчестер Сіті" легко розгромив "Челсі" в Кубку Англії

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Манчестер, Неділя 08 січня 2023 20:22
"Манчестер Сіті" легко розгромив "Челсі" в Кубку Англії Фото: Хуліан Альварес реалізував одинадцятиметровий (twitter.com/EmiratesFACup)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою "Манчестер Сіті" завершився матч третього раунду Кубка Англії проти лондонського "Челсі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Кубок Англії, 3-й раунд

"Манчестер Сіті" – "Челсі" – 4:0

Голи: Марез, 23, 85 (пенальті), Альварес, 30 (пенальті), Фоден, 38

Долю протистояння "містяни" звершили ще до перерви. Після рівного стартового відрізку господарі повели в рахунку на 23-й хвилині завдяки стандарту. Марез прямим ударом зі штрафного розкішно поклав м'яч у ближню дев'ятку воріт Кепи.

Згодом "Ман Сіті" закріпив власну перевагу. Ведмежу послугу "синім" зробив Гаверц. Атакувальний виконавець прийшов допомагати під час кутового й вирішив зняти м'яч із голови Ляпорта кулаком – пенальті. До позначки підійшов Альварес і спрямував сферу точнісінько в лівий нижній кут.

Добив "Челсі" Фоден у зразковій атаці "містян". Марез отримав передачу з глибини біля бокової лінії карної зони й кинув у прорив Вокера, а той прострілом уздовж воріт виклав м'яч під удар молодому хавбеку – 3:0.

Другий тайм ознаменувався безплідними потугами лондонців бодай розмочити рахунок. Але одного бажання змінити цифри на табло "Челсі" не вистачило. А під завісу поєдинку "Манчестер Сіті" спокійно організував ще один гол – Марез потужним ударом під поперечину реалізував пенальті за фол проти Фодена.

Перемога на "Етіхаді" стала першим кроком до ще одного топ-протистояння у 4-му раунді турніру. Там "містяни" зустрінуться з переможцем пари "Оксфорд" – "Арсенал". Матч зіграють у понеділок, 9 січня.

До слова, посеред тижня "Манчестер Сіті" переграв "Челсі" на виїзді в Прем'єр-лізі.

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