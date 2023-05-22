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"Манчестер Сіті" – "Інтер": УЄФА призначив арбітра на фінал Ліги чемпіонів

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Стамбул, Понеділок 22 травня 2023 16:30
"Манчестер Сіті" – "Інтер": УЄФА призначив арбітра на фінал Ліги чемпіонів Фото: "Містяни" перед півфіналом Ліги чемпіонів (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорців

Вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів 2022/23 між англійським "Манчестер Сіті" та міланським "Інтером" розсудить бригада арбітрів із Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч "Манчестер Сіті" – "Інтер" відбудеться 10 червня в Стамбулі. Поєдинок прийме стадіон Олімпійський стадіон Ататюрка. Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

42-річний рефері з Плоцька Шимон Марциняк обслуговуватиме поєдинок "містян" і "нерадзуррі". Його співвітчизники Павел Сокольніцкі та Томаш Лісткєвіч допоможуть у ролі лайнсменів. Четвертим арбітром стане румун Іштван Ковач. Із системою VAR працюватиме польський дует – Томаш Квятковскі та Бартош Франковскі.

Окрім фіналу Ліги чемпіонів, УЄФА також призначив суддів на вирішальні матчі Ліги Європи, Ліги конференції та жіночої Ліги чемпіонів. Зокрема, поєдинок іспанської "Севільї" та "Роми" розсудить британець Ентоні Тейлор, а матч італійської "Фіорентини" та лондонського "Вест Хема" – іспанець Карлос дель Серро Гранде.

За версією IFFHS, Марциняк став найкращим арбітром 2022 року. Торік він із помічниками працював на фіналі Мундіалю в Катарі. Статус рефері ФІФА отримав у 2011 році.

До слова, у вихідні "Манчестер Сіті" здобув чемпіонський титул АПЛ достроково.

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