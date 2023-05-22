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"Манчестер Сити" – "Интер": УЕФА назначил арбитра на финал Лиги чемпионов

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Стамбул, Понедельник 22 мая 2023 16:30
"Манчестер Сити" – "Интер": УЕФА назначил арбитра на финал Лиги чемпионов Фото: "Горожане" перед полуфиналом Лиги чемпионов (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорцив

Решающий поединок Лиги чемпионов 2022/23 между английским "Манчестер Сити" и миланским "Интером" рассудит бригада арбитров из Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч "Манчестер Сити" – "Интер" состоится 10 июня в Стамбуле. Поединок примет стадион Олимпийский стадион "Ататюрка. Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

42-летний рефери из Плоцка Шимон Марциняк будет обслуживать поединок "горожан" и "нерадзурри". Его соотечественники Павел Сокольницки и Томаш Листкевич помогут в роли лайнсменов. Четвертым арбитром станет румын Иштван Ковач. С системой VAR будет работать польский дуэт – Томаш Квятковски и Бартош Франковски.

Кроме финала Лиги чемпионов, УЕФА назначил судей на решающие матчи Лиги Европы, Лиги конференции и женской Лиги чемпионов. В частности, поединок испанской "Севильи" и "Ромы" рассудит британец Энтони Тейлор, а матч итальянской "Фиорентины" и лондонского "Вест Хэма" – испанец Карлос дель Серро Гранде.

По версии IFFHS, Марциняк стал лучшим арбитром 2022 года. В прошлом году он с помощниками работал на финале Мундиаля в Катаре. Статус рефери ФИФА получил в 2011 году.

К слову, на выходных "Манчестер Сити" завоевал чемпионский титул АПЛ досрочно.

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