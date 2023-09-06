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"Манчестер Сіті" за два кроки від титулу. ФІФА провела жеребкування Клубного ЧС-2023

Фото: "Містяни" завоювали 4 трофеї цьогоріч (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорців

Переможці континтентальних турнірів серед клубів на чолі з англійським "Манчестер Сіті" дізналися суперників на Клубному чемпіонаті світу 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Турнір під егідою Міжнародної федерації футболу розпочнеться 12 грудня. Мундіаль серед клубів цьогоріч прийме Саудівська Аравія.

Клубний ЧС-2023 стартуватиме поєдинком між аравійським "Аль-Іттіхадом" і "Окленд Сіті" з Нової Зеландії. Переможець цієї пари через три дні зустрінеться з єгипетським "Аль-Ахлі". Найкращий же в цьому протистоянні зійдеться з тріумфатором Копа Лібертадорес.

Наразі найкращий колектив Південної Америки ще не визначений. Наприкінці вересня-початку жовтня там відбудуться півфінали. За місце у фіналі бразильський "Флуміненсе" позмагається зі співвітчизниками з "Інтернасьйонала", а аргентинський "Бока Хуніорс" протистоятиме "Палмейрасу" зі Сан-Паулу. Фінал призначений на 4 листопада.

"Манчестер Сіті" розпочне боротьбу за трофей Клубного ЧС-2023 у півфіналі. Там "містяни" зустрінуться з переможцем пари в складі мексиканського "Леона" та "Урави Ред Даймондс" із Японії. Матч запланований на 19 грудня.

 

До слова, раніше розібрали мотиви Саудівської Аравії інвестувати в міжнародний спорт.

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